Finestrini rotti e tentato furto | brutta sorpresa dopo la partita di basket
BRINDISI – Una serata apparentemente tranquilla, per assistere alla partita della Valtur Brindisi contro la capolista Pesaro, svoltasi ieri sera (7 dicembre 2023) al PalaPentassuglia di Brindisi. Un match atteso da oltre 3000 spettatori che hanno riempito non solo il palazzetto, ma anche il. 🔗 Leggi su Brindisireport.it
Dai un’occhiata anche a questi contenuti
Via Prenestina: decine di auto ritrovate con i finestrini rotti È successo sta mattina in Via Prenestina, a Roma. Alcuni residenti hanno trovato le loro auto parcheggiate con i finestrini completamente rotti. Le macchine più colpite sembrano essere i SUV, m - facebook.com Vai su Facebook
Rompe i finestrini delle auto con un martellino e ruba gli oggetti all'interno: arrestato un 52enne per furto aggravato - Un cittadino straniero di 52 anni è stato arrestato nella notte di giovedì 4 ... Segnala msn.com