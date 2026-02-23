Proposta di matrimonio durante Juventus-Como 0-2 | partita persa ma lei dice sì

Durante la partita tra Juventus e Como, una proposta di matrimonio ha catturato l'attenzione dei presenti, poiché la donna ha accettato di sposare il partner nonostante la sconfitta della squadra. La giornata è diventata memorabile per questo gesto, che si è svolto sugli spalti mentre la squadra perdeva 2-0. La scena ha suscitato emozioni tra i tifosi, che si sono soffermati sul momento speciale tra i due protagonisti. La proposta ha lasciato un segno tra la folla presente.

Sabato 21 febbraio per la Juventus e per i tifosi bianconeri è stata una giornata da dimenticare. La sconfitta casalinga per 2 a 0 contro il Como ha aperto ufficialmente la crisi della Vecchia Signora che ha incassato la terza sconfitta consecutiva, dopo quelle con l'Inter e il Galatasaray in Champions. Ma è proprio nei momenti difficili che si vedono i veri tifosi e anche l'amore è fatto di gioie ma anche di dolori. Per questo durante la partita un tifoso con la maglia di Yildiz si è fatto coraggio e si è lanciato nella proposta di matrimonio, inginocchiandosi tra i seggiolini. TorinoToday è anche su Mobile! Scarica l’App per rimanere sempre aggiornato. 🔗 Leggi su Torinotoday.it

Durante le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, Breezy Johnson ha sorpreso tutti quando ha accettato la proposta di matrimonio di Connor Watkins.

Durante una serata che sembrava normale, un momento di grande emozione si è trasformato in tensione.

