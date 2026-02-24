Morte piccolo Domenico la madre in procura consegna una registrazione audio dei medici

La madre di Domenico ha consegnato in procura una registrazione audio dei medici, affermando che la sua paura è che si fermi tutto in lacrime e dolore. La donna dichiara di aver deciso di agire perché crede sia arrivato il momento di ottenere risposte concrete. La registrazione, secondo quanto riferisce, potrebbe chiarire le circostanze della morte del bambino. La vicenda rimane sotto esame delle autorità, che proseguono le indagini.

Nell'audio si sentirebbe il curante del bambino affermare di aver mentito alla donna "per disperazione". Fissati per il 26 febbraio gli accertamenti sui telefoni cellulari dei sette medici indagati “Se mi fermo resto lì a piangere e Domenico non lo vuole. Credo sia arrivato il momento della giustizia”. È divisa tra dolore e determinazione Patrizia Mercolino, la madre del piccolo Domenico, morto a due anni dopo un trapianto di cuore andato male all'Ospedale Monaldi di Napoli. Il dolore per la perdita del figlio, la determinazione per la ricerca della verità su quanto accaduto il 23 dicembre scorso, quando il bimbo è stato operato con un nuovo cuore risultato compromesso. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

Patrizia Mercolino, la mamma del piccolo Domenico, consegna in Procura un audio del medico che ha operato il figlioPatrizia Mercolino ha consegnato in Procura un audio del medico che ha operato il suo bambino, morto al

La morte del piccolo Domenico, gli indagati salgono a settePassano da sei a sette i sanitari indagati nell'inchiesta sul trapianto di un cuore danneggiato costato la vita al piccolo Domenico Caliendo, deceduto sabato scorso nell'ospedale Monaldi di Napoli, ... ansa.it

Morte del piccolo Domenico, la madre in procura: «Desidero chiarezza e giustizia»«Oggi c’è il desiderio di chiarezza, il desiderio che venga fatta giustizia. Se mi fermo rimango lì a piangere e Domenico non lo vuole questo». Con parole ... cronachedellacampania.it

