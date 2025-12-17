Avellino a Cividale Dell’Agnello | Servirà energia e fame

In vista della partita tra Avellino e Cividale, Dell’Agnello sottolinea l’importanza di energia e determinazione. La sfida rappresenta molto più di un semplice incontro, simbolizzando la volontà di superare le difficoltà e di rispondere con carattere sul campo. Una vittoria che acquista un valore speciale in un momento cruciale per entrambe le squadre.

Tempo di lettura: 2 minuti Una vittoria che vale molto più dei due punti. Per il peso specifico del momento, per le difficoltà affrontate e per le risposte date sul campo. Giacomo Dell’Agnello analizza con lucidità il successo dell’ Unicusano Avellino Basket arrivato contro l’ Unieuro Forlì, definendolo una vera prova di maturità. “Era una partita piena di insidie – spiega, Giacomo Dell’Agnello – Venivamo da una sconfitta dopo tre vittorie, loro avevano cambiato un americano e non sapevamo bene come si sarebbero presentati. In più eravamo senza Grande e Zerini. Tutti elementi che rendevano la gara complicata. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

