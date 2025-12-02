Il 90% dei rifiuti bruciati dall' inceneritore arriva da fuori Forlì E con la differenziata le bollette più basse in regione

Il 90% dei rifiuti smaltiti dall'inceneritore di Forlì vengono da fuori territorio, dal momento che Forlì e il suo comprensorio pesano per circa 12-13 mila tonnellate all'anno di rifiuti sulle 120 mila tonnellate che vengono bruciate nella struttura di Hera. La conferma del dato anche per il 2025. 🔗 Leggi su Forlitoday.it

