Decreto Sicurezza via libera alla pubblicazione | cosa cambia

Il decreto sicurezza ottiene l’approvazione per la pubblicazione, dopo aver superato il via libera della Ragioneria. La decisione deriva dall’approvazione definitiva da parte dell’autorità competente, che ha confermato la conformità ai requisiti di legge. Ora, il testo sarà pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale, aprendo la strada alle nuove norme. La sua entrata in vigore è prevista nelle prossime settimane, mentre le prime applicazioni sono già in fase di preparazione.

Bollinatura della Ragioneria e prossima entrata in vigore. Dopo un periodo di stallo, il decreto sicurezza torna al centro dell'agenda politica. Il provvedimento, approvato dal Consiglio dei ministri lo scorso 5 febbraio, ha ottenuto la bollinatura della Ragioneria generale dello Stato e si prepara alla pubblicazione in Gazzetta ufficiale. Il testo, varato anche sull'onda degli scontri avvenuti a Torino durante il corteo per Askatasuna, entrerà quindi formalmente in vigore nelle prossime ore, rendendo operative le norme contenute nel decreto. L'iter parlamentare e le possibili modifiche.