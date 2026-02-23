Decreto Milleproroghe via libera alla Camera con 154 sì | le novità e cosa cambia

La Camera approva il decreto Milleproroghe, causato dalla necessità di estendere alcune scadenze, con 154 voti favorevoli. La decisione riguarda proroghe di termini e misure emergenziali che interessano diversi settori, tra cui il lavoro e le infrastrutture. Dopo il voto, il testo passa al Senato, dove dovrà ottenere l’approvazione definitiva. La discussione si concentra sulle modifiche più rilevanti contenute nel provvedimento.

La Camera ha approvato il decreto Milleproroghe con 154 voti a favore e 64 contrari. Il testo ora passa al Senato per il via libera definitivo. Tra le misure rinnovate c'è la possibilità per i medici di lavorare fino a 72 anni, lo stop agli aumenti delle multe e alcuni bonus per le assunzioni. Non passano invece le richieste delle opposizioni, tra cui il ritorno di Opzione donna per le pensioni. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Milleproroghe 2026, via libera in Cdm: cosa prevede il decreto, tutte le novitàIl Consiglio dei Ministri ha approvato il decreto Milleproroghe 2026, che introduce proroghe e novità su diverse misure in scadenza.

Argomenti discussi: Milleproroghe, via libera all’allungamento dei termini per cantieri e lottizzazioni; Decreto milleproroghe: emendamenti al via; Milleproroghe: via libera al nuovo slittamento dei termini per titoli edilizi e atti urbanistici; Milleproroghe in aula, non ci sarà una nuova rottamazione.

