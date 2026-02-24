Decideremo dove schierarci negli ultimi mesi guardando ai programmi elettorali

Il sindaco ha affermato che le decisioni sulle alleanze si prenderanno negli ultimi mesi prima delle elezioni, valutando i programmi politici. A differenza di quanto si possa pensare, non ci sono incontri diretti con i potenziali alleati, perché tutto si decide in modo più riservato e tardi. La strategia rimane aperta, con l’obiettivo di scegliere la posizione più vantaggiosa. La campagna elettorale si avvicina rapidamente e le scelte sono ancora in fase di definizione.

Parla Coppolino, presidente dei Liberali: «Al momento non ci leghiamo a nessuno, valuteremo più avanti in base ai provvedimenti. Per adesso collaboriamo con Forza Italia solo per il referendum. Tarasconi una iniziativa liberale l'ha fatta» Incontri "a tu per tu" con il sindaco - in vista di una eventuale alleanza - non ce ne sono stati, ma «sono cose che si decidono negli ultimi mesi, prima del voto». Ma tra di voi liberali se ne parla? «Se ne parla, ma siamo fermi al luglio 2022. Vedremo se rimanere indipendenti o no alle prossime elezioni comunali. Adesso non ci leghiamo a nessuno. Quando approfondiremo i programmi, se ci saranno interventi di natura liberale per la città, ci schiereremo».