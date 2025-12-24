Pronostico Modena-Monza | negli ultimi mesi l’andazzo è cambiato
Modena-Monza è una partita valida per la diciottesima giornata di Serie B e si gioca venerdì alle 17:15: statistiche, notizie, probabili formazioni, pronostico, diretta tv, streaming. Dopo un avvio di campionato scintillante, vissuto costantemente tra i primi due posti, da novembre il Modena sembra aver smarrito la bussola. Nelle ultime 8 partite i Canarini hanno perso progressivamente quota, incassando ben 4 sconfitte (tre nelle ultime quattro). Un calo vertiginoso, difficile da prevedere dopo che gli emiliani erano rimasti imbattuti nelle prime nove giornate, dimostrando di avere le carte in regola per ambire a qualcosa di importante. 🔗 Leggi su Ilveggente.it
