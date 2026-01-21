Ha portato la Sicilia alla ribalta guardando agli ultimi e ai reietti Leone d' oro alla carriera per Emma Dante
Emma Dante, regista palermitana di riconosciuto valore, ha ricevuto il Leone d’oro alla carriera alla Biennale Teatro 2026. La sua opera si distingue per aver portato la Sicilia e le storie dei marginali al centro dell’attenzione teatrale. Contestualmente, il Leone d’argento è stato attribuito a Mario Banushi, giovane regista greco-albanese che si sta affermando sulla scena europea.
È stato assegnato alla palermitana Emma Dante, una tra le più celebrate registe italiane di teatro e d'opera, il Leone d'oro alla carriera della Biennale Teatro 2026, mentre il Leone d'argento va al regista greco-albanese Mario Banushi, 27 anni, che si è imposto sulla scena europea e.🔗 Leggi su Palermotoday.it
Biennale Teatro, Emma Dante Leone d’oro alla carrieraLa Biennale Teatro 2026 assegna il Leone d’oro alla carriera a Emma Dante, riconoscendo la sua significativa attività nel teatro e nell’opera.
Argomenti discussi: In Sicilia e in Sardegna centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di esondazioni; La tempesta perfetta è arrivata: Sicilia e Sardegna flagellate da Harry. E non è ancora finita; Nuova allerta maltempo in Calabria, Sicilia e Sardegna, centinaia di evacuati; Allerta maltempo, il Sud Italia colpito dal ciclone Harry. In Sicilia evacuate 190 persone, disagi anche in Calabria e Sardegna.
Maltempo, il ciclone Harry avanza: la Sicilia ora conta i danni – DirettaPALERMO – Il ciclone Harry che ha portato una forte ondata di maltempo avanza dopo una notte con raffiche di vento che hanno raggiunto anche i 100 Km/h e adesso la Sicilia conta i danni. La zona orien ... livesicilia.it
Ciclone Harry: Emergenza Maltempo in Sicilia e Calabria - Aggiornamenti e PrevisioniIl ciclone Harry ha causato ingenti danni in Sicilia e Calabria, portando intense precipitazioni e allagamenti devastanti. notizie.it
Ecco le immagini della mareggiata di oggi a Marzamemi, in Sicilia, uno dei paesi maggiormente interessati dal maltempo portato dal Ciclone Harry. Video di martedì 20 gennaio di @salvatoreromano1982 #cicloneharry #allertameteo - facebook.com facebook
Allerta meteo rossa in ampie zone di Sicilia, Sardegna e Calabria, dove centinaia di persone sono state evacuate per il rischio di allagamenti in vista dell'arrivo del ciclone Harry, che ha portato piogge abbondanti, mareggiate e raffiche di vento molto forti. Chiu x.com
