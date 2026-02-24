Deciderà le sorti del Pacifico | cosa sappiamo del sottomarino cinese 09V

Il sottomarino cinese 09V è apparso nelle acque di Bohai, a causa di nuove prove di modernizzazione militare. Le immagini satellitari scattate nel cantiere di Huludao mostrano un modello più grande e avanzato rispetto ai precedenti, evidenziando un salto tecnologico. La presenza di questa unità suggerisce un potenziamento della flotta sottomarina cinese. La sua comparsa apre nuovi scenari nelle strategie di difesa nella regione.

Un nuovo sottomarino nucleare d’attacco cinese Type 09V è “spuntato” nelle acque di Bohai. Le immagini satellitari che hanno immortalato l’unità nel cantiere di Huludao mostrano un battello più grande e sofisticato rispetto ai precedenti Type 093 della classe Shang. Con una larghezza stimata tra i 12 e i 13 metri e un dislocamento in immersione che potrebbe toccare le 10.000 tonnellate, lo 09V rappresenta un salto dimensionale significativo rispetto alle circa 7.000 tonnellate dei modelli precedenti. La Cina ha dunque fatto importanti passi in avanti. Il nuovo sottomarino cinese. Tra le novità più evidenti figurano le superfici di controllo a X sulla poppa, una configurazione mai vista prima su un sottomarino nucleare cinese, e la possibile adozione di un sistema di propulsione pump-jet, tecnologia che riduce la rumorosità rispetto alle eliche tradizionali. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

"In prima linea contro la Cina": l'isola che decide le sorti del PacificoYonaguni, piccola isola giapponese a est di Taiwan, sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel contesto geopolitico del Pacifico.

Kiev affonda un sottomarino russo con un drone subacqueo: cosa sappiamo del Sub Sea BabyL'Ukraine ha affondato un sottomarino russo classe Kilo nel porto di Novorossijsk utilizzando un nuovo drone subacqueo, il

