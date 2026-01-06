In prima linea contro la Cina | l' isola che decide le sorti del Pacifico

Yonaguni, piccola isola giapponese a est di Taiwan, sta assumendo un ruolo sempre più rilevante nel contesto geopolitico del Pacifico. Situata a circa 70 miglia dall’isola di Taiwan, questa località remota è diventata un punto chiave nelle dinamiche di sicurezza e strategia nella regione. La sua posizione e le recenti evoluzioni fanno di Yonaguni un elemento importante nelle tensioni tra Giappone, Cina e Stati Uniti.

I riflettori sono puntati su Yonaguni, un'isola giapponese remota situata a circa 70 miglia a est di Taiwan che negli ultimi anni si è trasformata in un avamposto strategico nel cuore del Pacifico occidentale. Con i suoi radar, missili e un piccolo contingente militare, Yonaguni fa parte della cosiddetta prima catena di isole, una serie di territori utilizzati dagli Stati Uniti e dai loro alleati per contenere l'espansione navale della Cina. Per i circa 1.600 residenti, tuttavia, questa progressiva militarizzazione ha significato passare da un'esistenza scandita dalle maree e dalla raccolta dei gelsi a una quotidianità segnata da tensioni geopolitiche sempre più palpabili. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - "In prima linea contro la Cina": l'isola che decide le sorti del Pacifico Leggi anche: Le Vigilesse del Comando di Avellino in prima linea per l’eliminazione della violenza contro le donne Leggi anche: I giorni che cambiano il Pacifico: Taiwan, la Cina e il Giappone che rompe il tabù della neutralità La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. Baowu Steel completa in Cina la prima linea di produzione di acciaio ‘near-zero carbon’ (con tecnologia made in Italy); Vendite di armi a Taiwan, Pechino sanziona aziende delle difesa Usa e nel mirino finisce anche Palmer Luckey (Anduril); La Cina sanziona 20 aziende americane della difesa e 10 dirigenti per la vendita di armi a Taiwan; Cina, record mondiale per il trasformatore smart che stabilizza le rinnovabili. "In prima linea contro la Cina": l'isola che decide le sorti del Pacifico - Yonaguni, avamposto militare giapponese a ridosso di Taiwan, è diventata un nodo chiave nel confronto tra Cina e alleati Usa ... ilgiornale.it

Cina: prima linea metro attraversa un'area carsica a Jinan - È entrata in funzione sabato a Jinan, nella provincia orientale cinese dello Shandong, la prima linea metropolitana della Cina che attraversa ... notizie.tiscali.it

Tutela e promozione globale dei diritti delle donne: la Cina in prima linea per la parità di genere - Rafforzare i meccanismi anti violenza, migliorare i sistemi di governance mondiale, realizzare una più profonda cooperazione tra Stati sostenendo il ruolo centrale delle Nazioni Unite e creare un ... ilgiornale.it

Ester Congedo, a 25 anni già in prima linea al pronto soccorso: l'intervista - facebook.com facebook

La #RegioneSiciliana si conferma in prima linea nel fornire un sostegno concreto alle comunità colpite da eventi meteo estremi. Leggi regione.sicilia.it/la-regione-inf… #Sicilia #EuropeLoveSicily @DrpcSicilia @RenatoSchifani x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.