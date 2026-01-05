Morto Guarguaglini il manager che ha reso grande Finmeccanica

È scomparso Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica, all'età di 88 anni. Figura significativa nel settore industriale italiano, il suo contributo ha segnato la storia dell'azienda e del comparto tecnologico nazionale. La sua perdita rappresenta un momento di riflessione sulla crescita e lo sviluppo di Finmeccanica nel corso degli anni.

È morto Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente e amministratore delegato di Finmeccanica. Aveva 88 anni. Nato a Castagneto Carducci nel 1937, si era laureato in ingegneria elettronica presso l'Università di Pisa e il Collegio Pacinotti, attuale Scuola Superiore Sant'Anna, e aveva successivamente conseguito il PhD presso l'Università della Pennsylvania. Era stato direttore generale delle Officine Galileo (1984-1994), amministratore delegato di Oto Melara e Breda Meccanica Bresciana (1994-1996), responsabile del settore Difesa di Finmeccanica (1996-1999), presidente di Alenia Marconi Systems (1998-2000), amministratore delegato di Fincantieri (1999-2002).

Morto a 88 anni Pier Francesco Guarguaglini, ex presidente di Finmeccanica - Che la terra ti sia lieve, Piero" ha scritto il ministro della Difesa Guido Crosetto in un post su X

È morto Pier Francesco Guarguaglini, l’uomo che ha reso grande Finmeccanica (oggi Leonardo) - Caro lettore, Milano Finanza si impegna ogni giorno a produrre un’informazione di qualità, puntuale e approfondita, su temi di grande rilevanza come quelli della finanza. milanofinanza.it

Pier Francesco Guarguaglini è morto: lo storico presidente e ad di Finmeccanica (Leonardo) aveva 88 anni x.com

