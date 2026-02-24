Death Stranding 2 | On The Beach Sony ha svelato i requisiti di sistema per PC

Sony ha annunciato i requisiti di sistema ufficiali per Death Stranding 2: On The Beach, previsto per il 19 marzo. La scelta di pubblicare i dettagli nasce dall’attesa dei giocatori, che potranno preparare i propri PC in anticipo. I requisiti includono specifiche tecniche minime e raccomandate, con attenzione particolare alla scheda grafica e alla memoria RAM. La data di uscita si avvicina e gli appassionati si preparano a installare il titolo.

Death Stranding 2: On The Beach si prepara a sbarcare su PC e Sony ha finalmente svelato i requisiti di sistema ufficiali in vista del lancio del 19 marzo. Dopo aver impressionato su PlayStation 5 come vetrina tecnica di nuova generazione, il titolo firmato Kojima Productions promette su computer un’esperienza ancora più scalabile e personalizzabile. Il porting è curato da Nixxes, studio specializzato nell’adattamento dei titoli PlayStation su PC. L’obiettivo dichiarato è garantire fluidità e qualità visiva su un’ampia gamma di configurazioni, dai PC economici fino alle macchine di fascia altissima. 🔗 Leggi su Game-experience.it

DEATH STRANDING 2: ON THE BEACH – Versione PC In uscita il 19 marzo 2026 I bonus pre-ordine includono: • Ologramma personalizzato: Quokka (accesso anticipato) • Battle Skeleton: Silver (Lv1-3) • Boost Skeleton: Silver (Lv1-3) • Bokka Skeleton: Silv x.com

