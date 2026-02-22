Atalanta-Napoli furia Manna sugli errori arbitrali | Gutierrez? Era gol Vergognoso Edo De Laurentiis | Ci avete rotto il calcio

Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, critica aspramente gli errori arbitrali che hanno influenzato il risultato di Atalanta-Napoli, accusando gli arbitri di aver ignorato un gol valido di Gutierrez. La sua reazione nasce dal sospetto che decisioni sbagliate abbiano compromesso la partita e danneggiato la squadra. Manna si scaglia contro le scelte dei fischietti, chiedendo maggiore giustizia nel calcio italiano. La controversia si accende con il clamore delle proprie dichiarazioni.

Furia del ds del Napoli Giovanni Manna, intervenuto dopo il match al posto di Conte (che non ha parlato), sugli episodi arbitrali che hanno condizionato la partita di Bergamo: «Sicuramente questa cosa è incommentabile. Sul gol non c'è nessun contatto e nessun fallo. Non capisco come faccia a fischiare. Se vai 2-0 cambia tutto. Imbarazzante. Dov'è il fallo qua, cosa ci sta a fare il Var, perchè non lo riguarda? Non si spiega. Siamo buoni e cari. Abbiamo subito e durante l'anno si possono pareggiare gli episodi, ma questo è imbarazzante, urge una riflessione». «Altrimenti ogni domenica si lamenta qualcuno, voglio quello che ci spetta. 🔗 Leggi su Ilmattino.it

Atalanta-Napoli, furia Manna: «Sul gol di Gutierrez non c'è niente, è imbarazzante. Vergognoso»Giovanni Manna, direttore sportivo del Napoli, critica duramente gli arbitri dopo la partita contro l’Atalanta, accusando un errore sul gol di Gutierrez.

Atalanta-Napoli, anche Edo De Laurentiis si sfoga: messaggio chiarissimo! FOTOEdo De Laurentiis ha criticato le decisioni arbitrali durante la partita tra Atalanta e Napoli, che ha acceso molte polemiche.

