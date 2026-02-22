Arbitraggio nel mirino Edo De Laurentiis protesta dopo Atalanta-Napoli | Che VAR!!!!! Ahahahahaha

Edo De Laurentiis ha criticato duramente l’arbitraggio dopo la partita tra Atalanta e Napoli, accusando il VAR di aver sbagliato decisioni importanti. La sua protesta nasce dalla sensazione che alcune chiamate abbiano influenzato il risultato, creando tensione tra tifosi e addetti ai lavori. La discussione si accende sui social, dove l’imprenditore si lascia andare a commenti ironici. La vicenda apre un dibattito acceso tra appassionati e esperti di calcio.

"> Il post partita di Atalanta-Napoli si accende anche fuori dal campo. Dopo il 2-1 maturato a Bergamo, a far discutere non è soltanto il risultato ma soprattutto la gestione arbitrale di alcuni episodi chiave. A intervenire pubblicamente è stato Edoardo De Laurentiis, che ha espresso il proprio disappunto per le decisioni prese durante il match. Nel mirino, in particolare, il calcio di rigore inizialmente assegnato al Napoli e successivamente revocato dopo revisione, oltre al gol annullato per un presunto fallo di Højlund su Hien, una scelta che ha generato più di qualche perplessità. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

Atalanta-Napoli, anche Edo De Laurentiis si sfoga: messaggio chiarissimo! FOTOEdo De Laurentiis ha criticato le decisioni arbitrali durante la partita tra Atalanta e Napoli, che ha acceso molte polemiche.

Manna a Dazn post Atalanta-Napoli: “Il gol annullato a Gutierrez è imbarazzante. Noi siamo buoni e cari ma qui ci giochiamo la Champions e ci annullano il 2-0. Urge una riflessione. Non ci stiamo lamentando, vogliamo quello che è nostro. Questo non è calci x.com