De Bruyne vicino al rientro | obiettivo marzo

Kevin De Bruyne si avvicina al rientro in campo, con l’obiettivo di tornare a disposizione a marzo. Dopo un lungo periodo di recupero, il centrocampista del Belgio sta seguendo un percorso di riabilitazione mirato. La sua ripresa rappresenta una notizia importante per il team, che attende con fiducia il suo ritorno in campo per contribuire alla squadra.

Tra i lunghi degenti dell’infermeria azzurra, l’ultimo a intravedere il traguardo del rientro è Kevin De Bruyne. Il centrocampista belga è atteso a breve in Italia, dove riprenderà il percorso di recupero a Napoli dopo i mesi trascorsi in Belgio tra intervento chirurgico e riabilitazione. Lo stop risale al 25 ottobre, nella sfida contro l’Inter, quando De Bruyne accusò una grave lesione al bicipite femorale della coscia destra subito dopo aver realizzato un calcio di rigore. Un infortunio serio, che ha imposto tempi lunghi e un percorso prudente, senza forzature. Ora la fase più delicata è alle spalle, ma il rientro in campo non sarà immediato. 🔗 Leggi su Forzazzurri.net

