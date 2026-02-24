De Bruyne torna a Castel Volturno per la prima volta dopo l' infortunio

De Bruyne rivede Castel Volturno dopo aver recuperato dall'infortunio, una presenza che sorprende i tifosi. La sua visita si lega ai recenti miglioramenti fisici, che gli consentono di riprendere gli allenamenti con il resto della squadra. Il Napoli, reduce dalla sconfitta contro l’Atalanta, si prepara al prossimo impegno contro il Verona. La presenza di De Bruyne potrebbe influenzare la fase di preparazione, mentre si avvicina il match di sabato al Bentegodi.

Il Napoli, all'indomani della sconfitta della New Balance Arena con l'Atalanta, è tornato ad allenarsi a Castelvolturno in vista del prossimo match con il Verona, in programma sabato prossimo alle 18:00 al Bentegodi. Gli azzurri hanno svolto una seduta mattutina. Coloro che ieri sono scesi in campo dal primo minuto hanno effettuato un allenamento di scarico, mentre il resto del gruppo è stato impegnato in una sessione metabolica. Kevin De Bruyne è rientrato al Ssc Napoli Training Center per proseguire e completare il suo percorso di lavoro.

Infortunio De Bruyne, arrivano buone notizie da Castel Volturno: rientro previsto a marzoKevin De Bruyne si sta riprendendo dall’infortunio, che lo ha messo fuori dal campo per diverse settimane a causa di una lesione muscolare.

De Bruyne verso il rientro: a gennaio torna a Castel VolturnoKevin De Bruyne si prepara a tornare a Castel Volturno a gennaio, segnando un passo importante nel suo percorso di recupero.

Come De Bruyne ha tirato un rigore così forte da procurarsi un infortunio di 3 mesi.

