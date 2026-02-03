Infortunio De Bruyne | novità importantissime spunta la data del rientro

Il belga del Manchester City si è infortunato e si attendono novità sul suo rientro. La data di recupero potrebbe essere vicina, ma ancora nessuna conferma ufficiale. Intanto, il Napoli si prepara a riprendere il campionato dopo l’eliminazione in Champions League, con tanti giocatori ancora in dubbio e il mercato invernale che ha complicato le cose. La squadra si concentra ora sul presente, sperando che i grandi assenti tornino presto in campo.

Archiviata l'eliminazione in Champions League e il complicato mercato invernale, il Napoli si ritrova a fare la conta dei giocatori rimasti e a sperare nel ritorno dei lungodegenti. Proprio su questo fronte, arrivano finalmente delle notizie sul rientro in campo di Kevin De Bruyne: ecco quando i tifosi potranno riabbracciarlo. Napoli, De Bruyne vicino al recupero? Le ultime. Una stagione maledetta quella che ha colpito gli azzurri sotto il punto di vista degli infortuni. Nessuno risparmiato, chi per stop di piccola entità, chi come il campione belga costretto a stare lontano dal campo per svariati mesi.

