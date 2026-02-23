Dazi | da martedì stop alle riscossioni delle tariffe illegali ma Ue e Cina restano col fiato sospeso

La decisione della U.S. Customs and Border Protection di sospendere le riscossioni dei dazi è arrivata dopo una sentenza che ha dichiarato illegali alcune tariffe applicate. La causa principale riguarda i dazi imposti sulla Cina, che ora non verranno più richiesti alle aziende americane. Questo cambiamento può influenzare le relazioni commerciali tra le due nazioni e crea incertezza anche nell'Unione Europea, che osserva attentamente la situazione. La sospensione entrerà in vigore già da martedì.

Da martedì 24 febbraio la U.S. Customs and Border Protection cesserà la riscossione dei dazi dichiarati illegali dalla Corte Suprema americana. La cessazione definitiva scatterà alle ore 00:01 locali di martedì (le 6.01 italiane), ma non si tratta della fine dell'epopea daziaria iniziata dal Presidente americano Donald Trump. Come già annunciato venerdì dopo la decisione della Corte, infatti, Trump ha imposto dazi universali del 10%, poi alzati al 15%, utilizzando come base una diversa autorità legale. I principali partner commerciali di Washington, intanto, restano alla finestra e valutano le mosse da compiere di fronte a uno scenario in rapida evoluzione che rischia di rimettere in discussione gli equilibri commerciali faticosissimamente raggiunti negli ultimi mesi.