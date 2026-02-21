Dazi la Corte Suprema gela Trump | Illegali Incubo rimborsi per 200 miliardi

Roma, 20 febbraio 2026 - La sentenza della Corte Suprema Usa boccia drasticamente come illegali i dazi di Donald Trump: "The Framers gave Congress alone the power to impose tariffs during peacetime", "I Padri fondatori affidarono solo al Congresso il potere di imporre tariffe in tempo di pace". Una batosta e una sconfitta politica (la più grave dall’inizio del suo mandato) per il presidente americano che rischia di trasformarsi anche in un boomerang economico di enorme impatto per il bilancio degli Stati Uniti: l’ammontare dei risarcimenti potrebbe toccare la cifra di 200 miliardi di dollari. Senza contare i riflessi negativi sulle elezioni di Midterm dell’autunno.🔗 Leggi su Quotidiano.net

I dazi sono illegali: la Corte Suprema affonda TrumpLa Corte Suprema degli Stati Uniti ha stabilito che i dazi imposti dall’amministrazione Trump sono illegali.

La Corte Suprema ha giudicato illegali i dazi di TrumpLa Corte Suprema ha stabilito che i dazi imposti dall'amministrazione Trump sono illegali.

Vedi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.

Argomenti discussi: Trump in Georgia tra acciaio, dazi e pressioni sulla Corte Suprema; Dazi Usa, domani si decide? - EFA News; Usa, schiaffo della Camera a Trump: stop ai dazi per il Canada. Sei repubblicani votano con i dem; Stati Uniti, la Corte Suprema blocca i dazi di Trump. Ecco perché è una sentenza storica.

Usa, la Corte Suprema boccia i dazi di Trump | Il tycoon: È una vergogna, ho un piano di riservaLa Corte Suprema americana ha bocciato i dazi di Donald Trump con sei voti a favore e tre contrari. L'organo giurisdizionale ha stabilito che il presidente ha violato la legge federale quando ha ... tgcom24.mediaset.it

Usa, Corte Suprema boccia i dazi di Trump. Il presidente: Una vergogna, ho piano di riservaLa sentenza è passata con sei voti favorevoli e tre contrari. Ue: Contatti con gli Stati Uniti per avere chiarezza La Corte Suprema degli Stati Uniti boccia i dazi di Donald Trump. Il presidente ha ... adnkronos.com

La sentenza della Corte suprema degli Stati Uniti mette in discussione l'accordo commerciale Ue-Usa concluso l'estate scorsa, i dazi già pagati e i futuri impegni. La Commissione afferma che sta esaminando attentamente la sentenza #EuropeNews - facebook.com facebook

Dazi smantellati. La Corte Suprema smonta la Trumpnomics x.com