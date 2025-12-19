L' Ue sceglie il debito comune per Kiev salta l' uso degli asset russi Mercosur rinviato passa la linea dell' Italia

Durante il vertice Ue, l’Italia ha stabilito una linea chiara: abbandonare l’uso degli asset russi per il sostegno all’Ucraina, optando invece per il debito comune. Contestualmente, il tanto atteso accordo con il Mercosur è stato rinviato a gennaio, segnando un passo importante nelle strategie europee e internazionali. La giornata si è rivelata lunga e complessa, riflettendo le sfide e le priorità del momento.

© Feedpress.me - L'Ue sceglie il debito comune per Kiev, salta l'uso degli asset russi. Mercosur rinviato, passa la linea dell'Italia Al vertice Ue, uno dei più lunghi e complessi dell'anno, passa la linea dell'Italia: il prestito all'Ucraina con l'utilizzo degli asset russi è stato accantonato e la firma dell'accordo del Mercosur è stata rinviata a gennaio. La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, lo celebra come «buon senso che prevale» e non può che dirsi «soddisfatta» dell'esito.

