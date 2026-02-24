David Rossi picchiato nel suo ufficio prima di morire

David Rossi è stato trovato morto nel suo ufficio dopo essere stato picchiato, secondo le testimonianze raccolte. La causa principale di questa tragedia rimane oggetto di dibattito tra gli investigatori, che non hanno ancora chiarito le dinamiche. Le autorità hanno definito il suo decesso come un suicidio, ma molti sollevano dubbi sulla versione ufficiale. La vicenda ha suscitato molte discussioni tra colleghi e cittadini.

© Imolaoggi.it - David Rossi, “picchiato nel suo ufficio prima di morire”

di Felice Manti – “David Rossi è stato picchiato in ufficio prima di morire”. L’ultima verità sul manager Mps precipitato da una finestra di Rocca Salimbena il 6 marzo di 13 anni fa arriva dalla commissione d’inchiesta parlamentare (la seconda), chiamata a far luce sui troppi buchi neri di un’inchiesta nata male e finita peggio. Ma mentre i pm che hanno bollato quella morte come suicidio hanno fatto carriera senza procedimenti disciplinari, chi ha riacceso i riflettori sulla Siena corrotta che ha affondato la banca è alla sbarra a Genova. Al terzo piano di Palazzo San Macuto i consulenti della commissione presieduta da Giuseppe Vinci, Adolfo Gregori dei Ris e il medico legale Robbi Manghi, spiegheranno che Rossi è stato aggredito e picchiato prima di volare dalla finestra, tenuto per un polso come conferma un’altra superperizia (stavolta commissionata dalle Iene). 🔗 Leggi su Imolaoggi.it Rossi, la dinamica della morte: "Venne picchiato nel suo ufficio. Poi appeso fuori dalla finestra"Il 6 marzo 2013, Rossi è stato ucciso dopo essere stato picchiato nel suo ufficio e poi appeso fuori dalla finestra di Rocca Salimbeni. David Rossi potrebbe aver incontrato Giovanni Fava prima di morire, la versione dell'ex deputato della LegaSecondo quanto riferito dall'ex deputato della Lega Giovanni Fava, David Rossi potrebbe aver avuto un incontro con lui prima della sua tragica morte. David Rossi: adesso si parla di omicidio (con Davide Vecchi) Approfondimenti, notizie e discussioni Temi più discussi: Rossi, la dinamica della morte: Venne picchiato nel suo ufficio. Poi appeso fuori dalla finestra; David Rossi, sei pm ancora contro le Iene; Morte David Rossi, l'anticipazione della nuova perizia a Ignoto X: il manager picchiato nel suo studio e appeso alla finestra; David Rossi, l'ultima verità. Picchiato nel suo ufficio. David Rossi, l'ultima verità. Picchiato nel suo ufficioLe perizie di Ris e medico legale oggi in commissione d'inchiesta. Intanto i pm portano alla sbarra Le Iene ... msn.com Cosa gli hanno fatto prima di morire!. David Rossi, l’ultima verità sul manager MpsA tredici anni dalla morte di David Rossi, il manager di Mps precipitato da una finestra di Rocca Salimbeni il 6 marzo 2013, una nuova ricostruzione scuote il ... thesocialpost.it DAL DITO NELL'OCCHIO ALLA SABBIA NEGLI OCCHI. Doveva essere una critica alla trasmissione. Per dire che David Rossi si è sicuramente suicidato e che il nostro lavoro a Le Iene era completamente sbagliato. Invece Antonio Degortes, col suo "Dito nell' - facebook.com facebook