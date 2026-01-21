David Rossi potrebbe aver incontrato Giovanni Fava prima di morire la versione dell' ex deputato della Lega

Secondo quanto riferito dall'ex deputato della Lega Giovanni Fava, David Rossi potrebbe aver avuto un incontro con lui prima della sua tragica morte. Rossi, all'epoca responsabile della comunicazione del Monte dei Paschi di Siena, è morto il 6 marzo 2013 precipitando da una finestra della sede della banca. La versione di Fava apre nuovi aspetti sulla vicenda e invita a riflettere sulla complessità del caso.

David Rossi era il capo della comunicazione della Monte dei Paschi di Siena ed è morto il 6 marzo 2013, dopo essere precipitato da una finestra al terzo piano della sede della banca. Secondo le versioni ufficiali si sarebbe trattato di un suicidio, ma sono tanti i punti poco chiari. La famiglia continua a cercare la verità e nelle ultime settimane è stata rilanciata l’ipotesi dell’omicidio. Un inviato di Farwest ha parlato con il politico Giovanni Fava, che sarebbe stato tirato in ballo nel caso in una puntata della trasmissione Lo Stato delle cose. Le indagini sulla morte di David Rossi Un uomo parla di un incontro con Giovanni Fava La replica di Giovanni Fava Chi è Giovanni Fava Le indagini sulla morte di David Rossi A Farwest si è ripercorso cosa successe la sera in cui è morto David Rossi. 🔗 Leggi su Virgilio.it

Argomenti discussi: Caso David Rossi, le minacce. Aperto un fascicolo d’indagine, Silva: Ho paura, ma non mollo; Morte David Rossi. Nuove piste a sostegno dell’omicidio. Qualcosa in quello studio è successo; Chi ha minacciato il mio capo staff non è un mitomane. Morte di David Rossi, una pista per capire chi era con lui; FOCUS LFCV | Il Silenzio dei Colpevoli: quasi 13 anni dopo, si teme ancora la verità sulla morte di David Rossi. Perché? Intrecci senesi... e minacce calabresi.

