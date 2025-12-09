Morte David Rossi la nuova perizia che sconfessa il suicidio | Trattenuto per un polso e lasciato cadere fu ucciso

Una nuova perizia mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di David Rossi, sostenendo che non si sia trattato di un suicidio. Secondo l'analisi, Rossi sarebbe stato trattenuto e poi lasciato cadere, implicando un omicidio. Questa rivisitazione dei fatti riaccende i dubbi sulla vicenda avvenuta nel 2013 presso la sede senese di Mps.

David Rossi non si sarebbe suicidato nella notte del 6 marzo 2013, quando è caduto dalla finestra del suo ufficio senese della banca Mps. Il manager non sarebbe infatti stato solo e secondo quanto emerge da una nuova perizia in 3D, sarebbe stato trattenuto per un polso e poi lasciato precipitare nel vuoto.

La relazione dei periti presentata alla Commissione parlamentare di inchiesta bis sembra riscrivere la dinamica della morte di David Rossi: "la pista da seguire ora è omicidio o omicidio come conseguenza di altro reato", secondo il presidente della Commissio

La commissione sulla morte di David Rossi: "La pista è quella dell'omicidio" Illustrata la perizia: "I segni sul polso sono stati creati". Era il capo della comunicazione di Mps e venne trovato morto a Siena il 6 marzo 2013 #ANSA

Morte David Rossi, la nuova perizia che sconfessa il suicidio: "Trattenuto per un polso e lasciato cadere, fu ucciso" - Non sarebbe stato solo David Rossi la notte in cui è caduto dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese Mps.