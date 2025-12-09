Morte David Rossi la nuova perizia che sconfessa il suicidio | Trattenuto per un polso e lasciato cadere fu ucciso

Fanpage.it | 9 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Una nuova perizia mette in discussione la versione ufficiale sulla morte di David Rossi, sostenendo che non si sia trattato di un suicidio. Secondo l'analisi, Rossi sarebbe stato trattenuto e poi lasciato cadere, implicando un omicidio. Questa rivisitazione dei fatti riaccende i dubbi sulla vicenda avvenuta nel 2013 presso la sede senese di Mps.

David Rossi non si sarebbe suicidato nella notte del 6 marzo 2013, quando è caduto dalla finestra del suo ufficio senese della banca Mps. Il manager non sarebbe infatti stato solo e secondo quanto emerge da una nuova perizia in 3D, sarebbe stato trattenuto per un polso e poi lasciato precipitare nel vuoto. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Immagine generica

Caso Kirk, la lettera del rabbino David Yosef datata prima della morte: errore, depistaggio o prova di un omicidio premeditato?

Farwest, morte di David Rossi: la perizia che cambia il caso-Mps

L'inchiesta esclusiva di Farwest: dietro la morte di David Rossi l'ombra della ‘ndrangheta

morte david rossi nuovaMorte David Rossi, la nuova perizia che sconfessa il suicidio: “Trattenuto per un polso e lasciato cadere, fu ucciso” - Non sarebbe stato solo David Rossi la notte in cui è caduto dalla finestra del suo ufficio nella sede della banca senese Mps. Da fanpage.it