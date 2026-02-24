David Rossi la perizia | Lesioni sul volto non riconducibili alla sola caduta

La perizia del medico legale Robbi Manghi ha evidenziato che le lesioni sul volto di David Rossi non derivano esclusivamente dalla caduta. La consulenza, richiesta dalla Commissione parlamentare, ha analizzato le ferite riscontrate sul corpo del dirigente di Mps, deceduto nel 2013. Manghi ha osservato che alcune tracce suggeriscono possibili cause diverse rispetto alla caduta accidentale. L’esito di questa analisi apre nuovi spunti su quella tragica vicenda.

Nell’inchiesta sulla morte di David Rossi, il capo comunicazione di Mps morto il 6 marzo del 2013, è arrivato l’esito della perizia del medico legale Robbi Manghi che, insieme al tenente del Ris Adolfo Gregori, è consulente tecnico della Commissione parlamentare. Perizia discussa oggi in audizione in Commissione. “Sussiste una piena compatibilità tecnica e morfologica tra la configurazione della struttura in esame – la finestra con barra di protezione e fili antivolatili – e le lesioni documentate sul volto di David Rossi “. “La natura e la distribuzione dei segni cutanei, in particolare le lesioni nasali e del labbro inferiore, riflettono fedelmente l’interazione tra l’anatomia del volto e l’elemento metallico del filo durante un evento d’urto e sfregamento”, prosegue la perizia nelle conclusioni dei consulenti. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Caso David Rossi, la commissione: Tenuto dai polsi e lasciato cadere - Storie italiane 12/12/2025

