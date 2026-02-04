Luca Fusi invita i tifosi del Torino a ritrovare entusiasmo. In un’intervista esclusiva, l’ex giocatore ricorda i momenti passati a Superga e commenta la stagione attuale della squadra, definendola “scialba” fino a ora. Fusi dice che serve un segnale forte per cambiare marcia e risollevare il morale dei granata.

Mercato Milan, Tare guarda al futuro: Kostic resta un pallino per l’estate! Previsto un nuovo assalto Rinnovo Yildiz, dal bonus fedeltà allo stipendio faraonico: tutto sul nuovo contratto con la Juve e quando arriverà l’ufficialità Calciomercato Serie A: quante occasioni a parametro zero per l’estate. Tutti i nomi che potrebbero sbarcare in Italia ma non solo.Ultimissime Roma, il dilemma di Gasperini: tra ambizione Champions e linea verde. I piani dei Friedkin evidenziati dal mercato Atalanta, Palladino raccontato da Chiarenza: «Non credevo che si buttasse nel mondo del calcio di nuovo in questa veste. 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Fusi: «Al Torino serve ritrovare entusiasmo. Vi racconto quando ho letto i nomi a Superga» – ESCLUSIVA

Approfondimenti su Fusi Torino

La conduttrice Antonella Clerici ha spiegato di avere un problema al diaframma da molto tempo.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Fusi Torino

Argomenti discussi: Il ponte più piccolo al mondo: collega due paesi e ha fusi orari diversi.

Fusi: «Al Torino serve ritrovare entusiasmo. Vi racconto quando ho letto i nomi a Superga» – ESCLUSIVALuca Fusi in esclusiva, dalla fotografia della Serie A al passato al Torino (dentro e fuori dal campo), fino al commento sulla nazionale Serve un segnale per cambiare la stagione, ci dice Luca Fusi ... calcionews24.com

L’ex Torino Fusi: Ecco come si può battere l’Inter. E punto su questo giocatoreIl Torino ha vinto la Coppa Italia nel 1993 per l'ultima volta: il capitano di quella squadra era Fusi che ha parlato a La Stampa ... fcinter1908.it

#Fusi presenta #InterTorino di #CoppaItalia Le parole dell'ex centrocampista granata x.com

Fusi presenta Inter Torino di Coppa Italia Le parole dell'ex centrocampista granata - facebook.com facebook