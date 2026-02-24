Danni da maltempo Cambiano attacca | Allagamenti causati da incuria e cunette ostruite

Cambiano attribuisce gli allagamenti recenti all’incuria e alle cunette intasate, invece che a fenomeni meteorologici estremi. Durante i sopralluoghi, ha osservato che le cause sono legate a lavori di manutenzione trascurati e a sistemi di scolo non funzionanti. Un dettaglio concreto riguarda le numerose strade sommerse e i tombini bloccati, che hanno aggravato la situazione. Questa responsabilità potrebbe influenzare le prossime decisioni sulla gestione del territorio.

“L’esito dei sopralluoghi è stato imbarazzante: gli allagamenti non sono dipesi da eventi eccezionali, ma da incuria e cunette ostruite”. È quanto afferma l’onorevole Angelo Cambiano dopo l’audizione della scorsa settimana in III Commissione Attività produttive dell’Ars, convocata con urgenza a seguito del passaggio del ciclone Harry. Al centro del confronto, la situazione idraulica di Licata. Secondo quanto emerso in Commissione, il territorio sarebbe rimasto in balia del fango non per la straordinarietà delle precipitazioni, ma per carenze gestionali e manutentive che, a detta del parlamentare, potevano essere evitate. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

Vibo Valentia colpita da maltempo: allagamenti, danni e Vigili del Fuoco al lavoro tra costa e entroterra.Il maltempo ha investito Vibo Valentia, provocando allagamenti e danni alle abitazioni, a causa di intense piogge che sono cadute durante la notte.

Danni all'auto causati da una buca: il Comune risarcisce dopo 3 anniDopo tre anni di attesa, il Comune ha deciso di risarcire i danni causati da una buca sulla strada.

