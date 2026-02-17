Vibo Valentia colpita da maltempo | allagamenti danni e Vigili del Fuoco al lavoro tra costa e entroterra

Il maltempo ha investito Vibo Valentia, provocando allagamenti e danni alle abitazioni, a causa di intense piogge che sono cadute durante la notte. Le strade si sono riempite d’acqua, rendendo difficile il traffico e costringendo i Vigili del Fuoco a intervenire in diverse zone per aiutare le persone intrappolate. Tra le aree più colpite ci sono la costa e l’entroterra, dove alcuni tetti sono stati scoperchiati e ponti temporaneamente chiusi. Gli abitanti si sono trovati a fare i conti con le conseguenze di un fenomeno atmosferico che non si vedeva da tempo.

Vibonese Sotto Stress: Maltempo Devasta la Provincia, Tra Allagamenti e Tetti Scoperchiati. La provincia di Vibo Valentia è in ginocchio a causa di un’intensa ondata di maltempo che, nelle ultime 24 ore, ha causato allagamenti, danni strutturali e un’ondata di richieste di soccorso. I Vigili del Fuoco sono intervenuti in oltre 40 situazioni di emergenza, con particolare criticità nelle zone costiere di Pizzo e Vibo Marina e nelle aree interne del Serrese e dell’altopiano del Poro. Diverse scuole sono state chiuse come misura precauzionale. Una Notte di Emergenza: Vigili del Fuoco in Prima Linea.🔗 Leggi su Ameve.eu

Vibo Valentia, maltempo senza tregua: frane, allagamenti e provincia isolata tra rischi e allerta meteo.La pioggia non si ferma e ha portato con sé frane e allagamenti in tutta la provincia di Vibo Valentia.

Messina colpita da maltempo estremo: Vigili del Fuoco in soccorso continuo tra venti a 158 km/h e oltre 210 interventi.A Messina, il maltempo ha causato numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, che sono rimasti al lavoro senza sosta.

