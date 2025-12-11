Danni all' auto causati da una buca | il Comune risarcisce dopo 3 anni

Dopo tre anni di attesa, il Comune ha deciso di risarcire i danni causati da una buca sulla strada. Un automobilista ha subito danni alla propria vettura percorrendo via Giovanni Paolo I, quando la ruota è finita in una voragine, evidenziando le problematiche legate alla manutenzione delle strade pubbliche.

Stava percorrendo in auto via Giovanni Paolo I quando finisce con una ruota in una buca danneggiando il veicolo. E' quanto accaduto il 14 dicembre 2022 e dopo quasi tre anni il Comune di Santa Maria Capua Vetere ha provveduto a risarcire i proprietari di una Fiat 500 X.I due, subito dopo. 🔗 Leggi su Casertanews.it

