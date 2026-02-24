Dan Peterson | Essere contro Trump è quasi una moda Milano la mia seconda casa

Dan Peterson ha celebrato il suo 90º compleanno nella città che gli ha regalato numerosi successi con l’Olimpia Milano. La sua presenza qui deriva dai grandi trionfi sportivi ottenuti sedendo sulla panchina della squadra, un legame che dura da anni. Peterson ha condiviso il suo affetto per Milano, definendola come una seconda casa, mentre commentava anche la scena politica attuale, osservando come il pensiero contro Trump sia ormai una tendenza diffusa.

