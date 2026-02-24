D' Amato la spia-gastronomo della Prima Repubblica

D’Amato, noto come la “spia-gastronomo” della Prima Repubblica, ha accumulato informazioni segrete che influenzarono il governo per anni. La causa risiede nei suoi viaggi e nelle intercettazioni realizzate durante le indagini, che rivelano dettagli inediti sulla sua vita e sui metodi usati. Questa sera alle 22, Sky Crime trasmette un documentario che svela le sue attività e il ruolo svolto nei delicati equilibri politici dell’epoca. Un’analisi che apre nuovi spunti sulla sua figura.

L’uomo che sapeva tutto ha il volto oscuro ma anche più. saporito della Prima Repubblica. Andrà in onda stasera alle 22 su Sky Crime (e in streaming su Now) il documentario che indaga sulle segrete stanze del Viminale e sul profilo dell’uomo che per decenni ne ha tenuto le redini. Si tratta di Federico Umberto D’Amato, capo dell’Ufficio Affari Riservati del Ministero degli Interni. Burocrate grigio? Macché. D’Amato è stato l’architetto silenzioso della Prima Repubblica, l’uomo dei dossier, delle informative, delle carte che non dovevano circolare. Ciò che rende tutto più curioso - e il documentario più succulento - è il fatto che, mentre l’Italia era attraversata da stragi, terrorismo e trame nere, lui era lì alla sua scrivania. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

Temi più discussi: Un docufilm Sky su Federico Umberto D'Amato, spia-gastronomo

