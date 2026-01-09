Processo Amato il medico in aula prima della nuova sentenza | Dipinto come mostro non ho fatto nulla

Oggi si attende la sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna nel processo a Giampaolo Amato, 66 anni, medico condotto condannato in primo grado all’ergastolo per un duplice omicidio. Prima dell’udienza, il dottore ha preso la parola in aula, dichiarando di essere stato rappresentato come un mostro senza motivo. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

Omicidio di moglie e suocera, Amato prima della sentenza di Appello: “Non le ho uccise, non avrei avuto motivo” - Attesa a ore la decisione di secondo grado per Giampaolo Amato accusato di avere ucciso Isabella Linsalata e Giulia Tateo. msn.com

Giampaolo Amato: «Travolto dal sospetto di aver ucciso moglie e suocera. Sono innocente, mai smetterò di gridarlo» - Oggi attesa la sentenza, le dichiarazioni dell'imputato: «Confesso che ancora non capisco il perché di tutto ... corrieredibologna.corriere.it

