Processo Amato il medico in aula prima della nuova sentenza | Dipinto come mostro non ho fatto nulla
Oggi si attende la sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna nel processo a Giampaolo Amato, 66 anni, medico condotto condannato in primo grado all’ergastolo per un duplice omicidio. Prima dell’udienza, il dottore ha preso la parola in aula, dichiarando di essere stato rappresentato come un mostro senza motivo. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.
È il giorno della sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna sul duplice omicidio per il quale l’oculista Giampaolo Amato, 66 anni, è stato condannato all’ergastolo in primo grado. L’ex medico della Virtus Pallacanestro è imputato di aver ucciso la suocera Giulia Tateo e la moglie. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it
Leggi anche: Omicidio di moglie e suocera, Amato prima della sentenza di Appello: “Non le ho uccise, non avrei avuto motivo”
Leggi anche: Natalino Mele oggi, che fine ha fatto il figlio della prima vittima del Mostro di Firenze
Processo Amato, oggi a Bologna attesa per la sentenza: “Insopportabile l’idea che abbia ucciso mia moglie e mia suocera” - Il noto oculista è stato condannato in primo grado all’ergastolo per la morte di Isabella Linsalata e di sua madre, Giulia Tateo. dire.it
Omicidio di moglie e suocera, Amato prima della sentenza di Appello: “Non le ho uccise, non avrei avuto motivo” - Attesa a ore la decisione di secondo grado per Giampaolo Amato accusato di avere ucciso Isabella Linsalata e Giulia Tateo. msn.com
Giampaolo Amato: «Travolto dal sospetto di aver ucciso moglie e suocera. Sono innocente, mai smetterò di gridarlo» - Oggi attesa la sentenza, le dichiarazioni dell'imputato: «Confesso che ancora non capisco il perché di tutto ... corrieredibologna.corriere.it
#Cisterna - Sodano aveva già minacciato: la violenza non nasce all’improvviso Dalle motivazioni della sentenza emerge un quadro chiaro: le minacce e il controllo erano già presenti nelle relazioni precedenti Prima ancora di conoscere Desyrée Amato, Christ - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.