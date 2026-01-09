Processo Amato il medico in aula prima della nuova sentenza | Dipinto come mostro non ho fatto nulla

Da bolognatoday.it 9 gen 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si attende la sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna nel processo a Giampaolo Amato, 66 anni, medico condotto condannato in primo grado all’ergastolo per un duplice omicidio. Prima dell’udienza, il dottore ha preso la parola in aula, dichiarando di essere stato rappresentato come un mostro senza motivo. La sentenza rappresenta un passaggio importante nel procedimento giudiziario in corso.

È il giorno della sentenza della Corte d’assise d’appello di Bologna sul duplice omicidio per il quale l’oculista Giampaolo Amato, 66 anni, è stato condannato all’ergastolo in primo grado. L’ex medico della Virtus Pallacanestro è imputato di aver ucciso la suocera Giulia Tateo e la moglie. 🔗 Leggi su Bolognatoday.itImmagine generica

Leggi anche: Omicidio di moglie e suocera, Amato prima della sentenza di Appello: “Non le ho uccise, non avrei avuto motivo”

Leggi anche: Natalino Mele oggi, che fine ha fatto il figlio della prima vittima del Mostro di Firenze

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

processo amato medico aulaProcesso Amato, oggi a Bologna attesa per la sentenza: “Insopportabile l’idea che abbia ucciso mia moglie e mia suocera” - Il noto oculista è stato condannato in primo grado all’ergastolo per la morte di Isabella Linsalata e di sua madre, Giulia Tateo. dire.it

processo amato medico aulaOmicidio di moglie e suocera, Amato prima della sentenza di Appello: “Non le ho uccise, non avrei avuto motivo” - Attesa a ore la decisione di secondo grado per Giampaolo Amato accusato di avere ucciso Isabella Linsalata e Giulia Tateo. msn.com

processo amato medico aulaGiampaolo Amato: «Travolto dal sospetto di aver ucciso moglie e suocera. Sono innocente, mai smetterò di gridarlo» - Oggi attesa la sentenza, le dichiarazioni dell'imputato: «Confesso che ancora non capisco il perché di tutto ... corrieredibologna.corriere.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.