Prima della partita tra Lazio e Napoli, il presidente Lotito ha espresso ferme rimostranze nei confronti di Rocchi, minacciando una possibile contestazione. La sfida, in programma a inizio anno, si presenta come un’occasione importante per entrambe le squadre, che affrontano il nuovo ciclo con obiettivi diversi. La tensione tra le parti aggiunge un ulteriore elemento di interesse a un incontro che si preannuncia più che mai significativo nel calendario calcistico.

Il Napoli va in vacanza per capodanno con vista sulla Lazio. La prima partita del nuovo anno infatti sarà contro il club di Lotito. La situazione però è tutt’altro che rilassata, in quanto il club bianco-celeste è sul piede di guerra dopo il pareggio al 95esimo contro l’Udinese. La Lazio è rimasta in silenzio stampa nel post partita, ma il presidente Claudio Lotito per tutta risposta ha scritto una lettera al designatore Rocchi. “La Lazio è furiosa per quella che considera l’ennesima decisione sfavorevole degli arbitri in questo campionato e ha messo nel mirino, senza nominarlo, il designatore degli arbitri Gianluca Rocchi”. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Lazio-Napoli, Lotito minaccia guerra a Rocchi prima della designazione (Repubblica)

