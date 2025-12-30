VIDEO Tizi | Nel 2026 stanziati oltre 14 milioni di euro per l' edilizia scolastica

Nel 2026, sono stati stanziati oltre 14 milioni di euro per l'edilizia scolastica, con l’obiettivo di migliorare gli spazi educativi. In questa intervista, Francesca Tizi, assessora del Comune di Perugia con deleghe a edilizia scolastica e politiche energetiche, illustra i progetti e le priorità di questo investimento. Un intervento volto a garantire ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale scolastico.

