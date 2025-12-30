VIDEO Tizi | Nel 2026 stanziati oltre 14 milioni di euro per l' edilizia scolastica
Nel 2026, sono stati stanziati oltre 14 milioni di euro per l'edilizia scolastica, con l’obiettivo di migliorare gli spazi educativi. In questa intervista, Francesca Tizi, assessora del Comune di Perugia con deleghe a edilizia scolastica e politiche energetiche, illustra i progetti e le priorità di questo investimento. Un intervento volto a garantire ambienti più sicuri e funzionali per studenti e personale scolastico.
Intervista a Francesca Tizi, assessora del comune di Perugia con deleghe a politiche energetiche, edilizia scolastica, istruzione, servizi al cittadino."Nel 2025 importanti interventi di edilizia scolastica con lavori su decine di plessi e l'avvio di politiche di efficientamento energetico sugli. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it
Occhio alla Notizia. . Conclusi i lavori di impermeabilizzazione dei capannoni dei carri di Carnevale, mentre proseguono gli interventi sulle scuole. Opere già terminate in diversi plessi e nuovi cantieri in partenza a gennaio. - facebook.com facebook
