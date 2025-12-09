Il medico dei pazzi sul palco Comicità e ironia al teatro Vaccaj

Il teatro Vaccaj di Tolentino è pronto trasformarsi nella " Pensione Stella ", ovvero il manicomio più esilarante del teatro napoletano. Domani, alle 21.15, andrà in scena " Il medico dei pazzi " di Eduardo Scarpetta; a cent’anni dalla morte del grande commediografo, il regista Leo Muscato riporta in scena la maschera immortale di Sciosciammocca, in una brillante versione ambientata nella Napoli degli anni ‘70 e ‘80, dopo la legge Basaglia che abolisce i manicomi. "Un’ambientazione ricca di spunti comici e visivi: pantaloni a zampa, occhiali enormi, musica iconica e un’atmosfera che mescola colore e malinconia, ormai memoria collettiva del teatro napoletano – spiega l’organizzazione -. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - "Il medico dei pazzi" sul palco. Comicità e ironia al teatro Vaccaj

Argomenti simili trattati di recente

Pupella Maggio e Totò nel film "Il medico dei pazzi" regia di Mario Mattoli (1954). - facebook.com Vai su Facebook

Il Medico dei pazzi e Le Volpi. Bis di spettacoli a teatro - Doppio spettacolo teatrale a Bibbiena e Sansepolcro: "Le volpi" di Franchi al Dovizi e "Il medico dei pazzi" di Scarpetta al Dante. Segnala lanazione.it