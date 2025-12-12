Sciopero Cgil chiusa la linea 1 della metropolitana a Napoli

A Napoli, la linea 1 della metropolitana e le funicolari di Montesanto e Mergellina sono state sospese a causa di uno sciopero indetto dalla Cgil. Il servizio è interrotto, influenzando la mobilità cittadina e causando disagi ai pendolari. La protesta ha coinvolto diverse linee di trasporto pubblico, evidenziando le tensioni sul tema del trasporto e dei diritti dei lavoratori.

Tempo di lettura: < 1 minuto Servizio sospeso per la linea 1 della metropolitana e le funicolari di Montesanto e Mergellina. Regolare per la linea 6 e funicolare di Chiaia. Questa la situazione del trasporto pubblico gestito da Anm al termine delle fasce di garanzia a Napoli. La Funicolare centrale è chiusa al pubblico per consentire di attuare il monitoraggio di sicurezza dell'impianto.

