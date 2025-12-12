Sciopero corteo in centro a Napoli | ferma la linea 1 della metropolitana

A Napoli, uno sciopero indetto dalla CGIL ha causato la sospensione della linea 1 della metropolitana e delle funicolari di Montesanto e Mergellina. Il corteo in centro ha determinato disagi e fermate temporanee nei servizi di trasporto pubblico, influenzando la mobilità cittadina durante la giornata.

Per via dello sciopero della CGIL è sospeso il servizio per la linea 1 della metropolitana e le funicolari di Montesanto e Mergellina. Sciopero oggi 12 dicembre: treni, mezzi pubblici e. 🔗 Leggi su Ilmattino.it © Ilmattino.it - Sciopero, corteo in centro a Napoli: ferma la linea 1 della metropolitana

