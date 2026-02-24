Dalla Calabria alle Olimpiadi con Tina e Milo Micheli | Valorizzare il merito è un nostro dovere

Il successo di Tina e Milo, le mascotte delle Olimpiadi Invernali di Milano Cortina, deriva dal talento degli studenti dell’Istituto comprensivo Costantino Mustari di Taverna, che hanno conquistato il premio nel 2023. La Regione Calabria ha deciso di mettere in luce questa vittoria, evidenziando il valore del merito tra i giovani. La loro partecipazione a un evento scolastico ha rappresentato un passo importante nel percorso di valorizzazione delle eccellenze locali.

L'assessora regionale: "La Regione conferma così il proprio impegno nel sostenere le eccellenze del territorio, trasformando risultati individuali in patrimonio collettivo" “Le Olimpiadi - dichiara l’assessora regionale all’Istruzione, Eulalia Micheli - ci lasciano in eredità un grande evento internazionale che allo sport ha saputo coniugare anche creatività e partecipazione. Le Olimpiadi si sono concluse, ma ciò che rimane è il valore delle esperienze vissute e dei talenti che hanno contribuito a renderle speciali. Tra questi ci sono i nostri ragazzi di Taverna che nel 2023, con Tina e Milo, hanno dimostrato capacità, creatività e visione. 🔗 Leggi su Reggiotoday.it

Calabria trionfa alle Olimpiadi: Tina e Milo conquistano la scenaTina e Milo hanno fatto il loro debutto alle Olimpiadi di Milano Cortina grazie a un invito speciale che ha aperto loro le porte.

Olimpiadi 2026, Milo e Tina vincono la loro ‘medaglia’: è caccia alle mascotte delle Olimpiadi 2026Alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, Milo e Tina sono diventati i protagonisti di una piccola vittoria, anche se non sul campo.

Gli studenti autori delle mascotte olimpiche in visita alla Cittadella regionale(ANSA) - CATANZARO, 23 FEB - La Regione Calabria accende nuovamente i riflettori sui ragazzi dell'Istituto comprensivo 'Costantino Mustari' di Taverna, vincitori nel 2023 del contest nazionale per la ... msn.com

