Olimpiadi 2026 Milo e Tina vincono la loro ‘medaglia’ | è caccia alle mascotte delle Olimpiadi 2026

Alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 una fan avvilita, dopo aver girato un paio di negozi autorizzati, ha alzato bandiera bianca ammettendo che “l’unico modo per portarsela a casa credo ormai sia vincere una medaglia “. L’oggetto del desiderio è la mascotte olimpica dei Giochi, Milo e Tina. I fratelli ermellini di peluche, tenendo fede alla loro natura sono, come la loro ‘versione’ originale, difficili da ‘catturare’. Tina, abbreviazione di Cortina, è l’ermellino di colore più chiaro e rappresenta i Giochi Olimpici Invernali. Suo fratello minore Milo, abbreviazione di Milano, è il volto dei Giochi Paralimpici Invernali, è nato senza una zampa ma ha imparato a usare la coda. 🔗 Leggi su Lapresse.it

Tina e Milo sono i nuovi protagonisti delle Olimpiadi Invernali 2026.

Le mascotte Tina e Milo sono state svelate ufficialmente in vista delle Olimpiadi invernali del 2026.

Indiansavageblog. Florian Christl · Natural. Non sono due mascotte. Sono due fratelli che raccontano il senso più profondo delle Olimpiadi. Milo e Tina, gli ermellini simbolo delle Olimpiadi e Paralimpiadi Milano Cortina 2026, incarnano i valori più autentici - facebook.com facebook

