S’accende domani lo Zoc ed Nadel che festeggia il mezzo secolo

Domani si apre la 50ª edizione dello Zoc ed Nadel, una tradizione storica di Modigliana. Questo evento, radicato nella cultura locale, rappresenta un momento di condivisione e memoria per la comunità. La manifestazione, giunta alla sua cinquantesima edizione, continua a mantenere vivo il legame con le radici e le tradizioni del territorio, offrendo un’occasione di incontro e valorizzazione delle usanze locali.

L’antica tradizione modiglianese dello ‘ Zoc ed Nadel ’, quest’anno alla 50ª attesissima edizione, prenderà il via domattina. Alle 7 i volontari della Pro loco con il presidente Roberto Amaretti, si ritroveranno in piazza Matteotti, per montare vicino all’abete natalizio il gigantesco pezzo di tronco e la capannina in legno, utili agli operatori che cucineranno e manterranno il fuoco acceso fino all’Epifania. La più antica tra le manifestazioni locali va avanti dal 1975 grazie all’idea dei fratelli Vincenzo detto Cino e Giovanni Rabiti, all’epoca gestori del bar Centrale, che rispolverarono una tradizione contadina. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

