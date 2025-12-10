Arpa Lombardia festeggia i 25 anni | che cosa ha fatto nel 2025 a Monza e in Brianza

Monzatoday.it | 10 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

Arpa Lombardia ha celebrato i suoi 25 anni con un evento speciale a Monza e in Brianza, il 10 dicembre, in Regione Lombardia. Un traguardo significativo che segna un quarto di secolo di impegno nella tutela ambientale, con iniziative e progetti portati avanti nel territorio per migliorare la qualità dell’aria, dell’acqua e dell’ambiente in generale.

Arpa Lombardia oggi ha spento la 25esima candelina. L’Agenzia regionale protezione dell’ambiente mercoledì 10 dicembre ha celebrato l’importante anniversario con un evento in Regione Lombardia. Un’occasione per ripercorre la storia e gli interventi di questo importante ente, punto di riferimento. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

Immagine generica

arpa lombardia festeggia 25Arpa Lombardia compie 25 anni e stila un bilancio - Arpa Lombardia compie 25 anni e stila un bilancio nel giorno in cui a Palazzo Lombardia si conclude Il tour nei territori della regione della presidente Laura Lo Palo e del dg Fabio Cambielli. Si legge su rainews.it

Arpa Lombardia compie 25 anni: “Scienza e servizio pubblico per affrontare le sfide ambientali” - Istituita nel 1999 e attiva dal 2000, Arpa Lombardia è oggi un ente chiave della Regione con 1000 dipendenti, tecnologie d’avanguardia e una rete capillare di monitoraggio ... Segnala varesenews.it