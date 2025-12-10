Arpa Lombardia festeggia i 25 anni | che cosa ha fatto nel 2025 a Monza e in Brianza

Arpa Lombardia ha celebrato i suoi 25 anni con un evento speciale a Monza e in Brianza, il 10 dicembre, in Regione Lombardia. Un traguardo significativo che segna un quarto di secolo di impegno nella tutela ambientale, con iniziative e progetti portati avanti nel territorio per migliorare la qualità dell’aria, dell’acqua e dell’ambiente in generale.

Arpa Lombardia compie 25 anni e stila un bilancio nel giorno in cui a Palazzo Lombardia si conclude Il tour nei territori della regione della presidente Laura Lo Palo e del dg Fabio Cambielli.

Arpa Lombardia compie 25 anni: "Scienza e servizio pubblico per affrontare le sfide ambientali" - Istituita nel 1999 e attiva dal 2000, Arpa Lombardia è oggi un ente chiave della Regione con 1000 dipendenti, tecnologie d'avanguardia e una rete capillare di monitoraggio

L'ambiente, prima di tutto: 25 anni di Arpa Lombardia, dalla nascita ai centri di eccellenza.

