Il Dizionario del Festival di Sanremo, edito da Coniglio Editore, non è soltanto un’opera di consultazione ma una vera e propria autobiografia corale dell’Italia attraverso la sua manifestazione musicale più longeva e discussa, il Festival di Sanremo. Sfogliare questo volume significa attraversare oltre settant’anni di storia nazionale, di musica, emozioni e volti storici nella memoria comune. Il criterio alfabetico diviene, solo apparentemente, neutro; accosta artisti lontani nel tempo, mette in dialogo generazioni, linguaggi, epoche televisive e trasformazioni sociali. In questo ampio e meticoloso lavoro, Eddy Anselmi restituisce non solo la cronaca del Festival ma la stratificazione culturale di un’Italia che, anno dopo anno, si è specchiata nel palco dell’Ariston. 🔗 Leggi su Metropolitanmagazine.it

Sanremo che passione: Eddy Anselmi presenta il ’Dizionario del Festival’Questa mattina Eddy Anselmi ha presentato il suo nuovo libro, il “Dizionario del Festival”.

Ci sarà anche Olly, vincitore della scorsa edizione del Festival di Sanremo, sul palco dell’Ariston nella prima serata del 2026. Il videoOlly sarà uno dei protagonisti della prima serata del Festival di Sanremo 2026.

Dalla Spezia al Festival di Sanremo: i ragazzi speciali cantano all'Ariston
Domani la delegazione spezzina dell'Anffas si esibirà dal vivo in una serata all'insegna dell'inclusione

Dalla A all'Ariston: «Il dizionario del Festival di Sanremo» come archivio di un mito nazionale
Il Dizionario del Festival di Sanremo, edito da Coniglio Editore, non è soltanto un'opera

LDA e Aka7even a Sanremo 2026, Napoli sul palco
Al Festival di Sanremo 2026 tra i Big c'è anche il duo formato da LDA e Aka7even. Per i due artisti è la prima esperienza insieme sul palco dell'Ariston e coincide con una scelta precisa: portare in gara un br