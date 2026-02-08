Sanremo che passione | Eddy Anselmi presenta il ’Dizionario del Festival’

Questa mattina Eddy Anselmi ha presentato il suo nuovo libro, il “Dizionario del Festival”. L’evento si è svolto nel cuore di Sanremo, con molti appassionati e addetti ai lavori presenti. Anselmi ha spiegato che, anche se le canzoni del Festival di oggi difficilmente cambiano la vita, spesso riescono a raccontarla e a condividere emozioni. Per lui, il Festival rimane quell’appuntamento annuale che fa tornare la televisione a essere un vero ‘focolare’.

Se le canzoni difficilmente cambiano la vita, hanno però spesso la capacità di raccontarla, di trasformare una riflessione personale in un sentire condiviso facendo tornare a essere la televisione, per una volta all'anno, quel 'focolare' che così tanto ricordava quando è nata. Merito dell'incombente Festival di Sanremo, che tornerà ad allietarci dal 24 febbraio e la cui storia è meticolosamente raccontata dallo studioso Eddy Anselmi nel suo voluminoso ' Dizionario del Festival di Sanremo – Interpreti, autori, presentatori e conduttori'. Il volume (Coniglio editore), che comprende le storie di 2.

