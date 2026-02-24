D' Alema da Augias prendevamo soldi ma eravamo diversi

D'Alema ha detto ad Augias che, durante gli anni di militanza, riceveva soldi ma rimaneva convinto di essere diverso. La sua testimonianza mette in discussione l’idea di una sinistra sempre onesta e pura, anche in un periodo di grandi trasformazioni politiche. La conversazione svela aspetti poco noti di un passato controverso, che coinvolge anche altri esponenti dell’area. La discussione prosegue, aprendo nuovi spunti di riflessione.

Il mito della sinistra brava, buona e onesta è duro a morire, nonostante storia e cronaca di questi decenni abbiano contribuito ad abbattere gli slogan del fu, orgogliosissimo, Partito comunista. Non era più quello di Togliatti né di Berlinguer, il Pci degli anni Ottanta poi annacquatosi in Partito democratico della sinistra, e certo la caduta del Muro prima e lo scandalo Tangentopoli poi hanno contribuito a ridisegnare l'immagine dei progressisti. Eppure, a sentire Massimo D'Alema, loro sono sempre più puri degli altri, diversi. Migliori. "Sì, prendevamo soldi, la Democrazia cristiana dagli Usa, noi del Pci dall' Unione Sovietica, ma il sistema di finanziamento ai partiti è andato in crisi quando si è diffuso un sistema di corruzione personale, noi eravamo diversi, non prendevamo per noi", rivendica con candore Baffino, ospite dell'amico di tante battaglie Corrado Augias a La Torre di Babele, su La7.

