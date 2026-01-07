Rosita Celentano a teatro | Ogni caduta è un’opportunità Da papà ho imparato a fregarmene Il grande amore Mario Ortiz Jovanotti? Eravamo diversi

Rosita Celentano, attrice e figlia di Adriano, riflette sul suo percorso artistico e personale. In un’intervista, parla delle sfide, delle lezioni apprese e dei legami significativi, tra cui il rapporto con il padre e il grande amore Mario Ortiz. Un dialogo che svela aspetti autentici della sua vita, tra ricordi, esperienze e riflessioni, offrendo uno sguardo sobrio e diretto sulla sua esperienza.

Milano – Dodici. Numero impegnativo. Specie se si parla di scappatelle. Forse era meglio un dignitoso silenzio. Ma Giovanna vuole sapere la verità. E la verità scatena l'inferno in "L'illusione coniugale", feroce commedia di Éric Assous, dall'8 all'11 gennaio al Franco Parenti. Protagonista Rosita Celentano. Che sull'argomento ha già dimostrato una certa curiosità (il libro "Grazie a Dio ho le corna", qualche hanno fa). Qui sul palco insieme ad Attilio Fontana e al regista Stefano Artissunch. Rosita, com'è Giovanna? "Una donna che vive una relazione consolidata da molti anni, in cui però sa benissimo che il marito non è stato uno stinco di santo.

