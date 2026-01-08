Bagni inagibili e perdite d' acqua scuola chiusa da diversi mesi | Il Comune non ha i soldi

Dal novembre scorso, il plesso scolastico “Eduardo De Filippo” nel Rione Conocal a Ponticelli è chiuso a causa di problemi strutturali e perdite d'acqua. La situazione dei bagni, non funzionanti e con liquami che risalgono, evidenzia l'urgenza di interventi di manutenzione. Tuttavia, il Comune ha dichiarato di non disporre dei fondi necessari per intervenire, lasciando la scuola e gli studenti in una condizione critica.

È chiuso da novembre il plesso scolatico “Eduardo De Filippo” del Rione Conocal a Ponticelli. L'istituto ha i bagni fuori uso, con i liquami che risalgono. I bambini non è chiaro quando potranno tornare nei banchi perché il “Comune non ha i soldi per aggiustare i bagni”, come denuncia la. 🔗 Leggi su Napolitoday.itImmagine generica

