Dal mondo delle startup al Fondo Black Duck | il nuovo corso del Ravenna Calcio

Michele Maisto e Niccolò Attisani hanno acquistato il 50% delle quote del Ravenna Calcio, portando nel club il fondo di investimento Black Duck. La causa di questa operazione risiede nel tentativo di rilanciare la squadra, che nel 2024 militava ancora in Serie D, grazie alla passione degli imprenditori del settore videoludico. L’accordo segna un nuovo passo nella gestione del club, aprendo la strada a nuovi investimenti e strategie. La squadra si prepara a questa svolta.

Nel 2024, quando il Ravenna di Cipriani militava ancora in Serie D, Michele Maisto e Niccolò Attisani, organizzatori di videogiochi e tornei online, sono entrati nel capitale sociale del club attraverso il fondo di investimento Black Duck, acquisendone il 50%. La società era fino ad allora interamente posseduta da Ignazio Cipriani, discendente di una delle famiglie più intraprendenti di Ravenna, quella dei Ferruzzi-Gardini. Serafino Ferruzzi, inizialmente agricoltore e poi fattore nella tenuta del marchese Cavalli, ottenne la rappresentanza degli anticrittogamici Montecatini e dei fertilizzanti agricoli. 🔗 Leggi su Lortica.it

Lutto nel mondo del calcio, è morto Nicola Salerno: fu anche direttore sportivo del RavennaÈ morto Nicola Salerno, ex direttore sportivo del Ravenna.

