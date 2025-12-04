sci di fondo coppa del mondo trondheim 2025 al femminile si viene dal dominio iridato svedese

La Coppa del Mondo femminile 2025-26 di sci di fondo si trasferisce a Trondheim (Norvegia), dove nel weekend del 5-7 dicembre si disputeranno tre competizioni valevoli per il massimo circuito. Una sprint, una 10 km con partenza a intervalli e uno skiathlon. La prima gara sarà in passo alternato, la seconda in pattinato, la terza li presuppone entrambi. La città norvegese non è una presenza abituale nel programma della Coppa del Mondo. Ha fatto il proprio ingresso in calendario nel febbraio 1996 e da quel momento ha organizzato 19 appuntamenti agonistici di primo livello, legandosi soprattutto ai Mondiali (1997 e 2025). 🔗 Leggi su Oasport.it

