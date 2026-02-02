Lutto nel mondo del calcio è morto Nicola Salerno | fu anche direttore sportivo del Ravenna

È morto Nicola Salerno, ex direttore sportivo del Ravenna. Aveva 69 anni ed era molto conosciuto nel mondo del calcio. La notizia ha colpito molti appassionati e addetti ai lavori, che ricordano la sua carriera e i momenti trascorsi nel settore.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nicola Salerno, storico direttore sportivo, morto ieri all'età di 69 anni. Tra i tanti club di cui fece parte anche il Ravenna, con il quale portò avanti una breve esperienza negli anni Ottanta.Nativo di Matera, Salerno iniziò la propria carriera nel.🔗 Leggi su Ravennatoday.it Approfondimenti su Nicola Salerno Lutto nel mondo del calcio: è morto Nicola Salerno, è stato direttore sportivo anche del Messina È morto Nicola Salerno, ex direttore sportivo e figura conosciuta nel calcio italiano. Nicola Salerno è morto, lutto nel mondo del calcio: il noto direttore sportivo aveva quasi 70 anni Il mondo del calcio piange Nicola Salerno, morto a quasi 70 anni. La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online. Ultime notizie su Nicola Salerno Argomenti discussi: Lutto nel mondo del calcio trentino, è morto Paolo Ferrario, storico allenatore dell’A.C. Trento; Lutto nel mondo della medicina barese: addio al professor Giovanni De Pergola Funerale lunedì a Bari; Lutto nel mondo della ginnastica: si è spento all'età di 84 anni Franco Menichelli, campione olimpico nel corpo libero a Tokyo 1964, vincitore di 5 medaglie in 3 edizioni delle Olimpiadi; Si è spento Giuseppe Vitucci, lutto nel mondo della Lotta. Lutto nel mondo del calcio: morto Nicola Salerno, aveva 69 anni. Fu DS anche della SalernitanaStampa Si è spento oggi, domenica 1 febbraio, all’età di 69 anni, Nicola Salerno, storico dirigente sportivo originario di Matera, dove era nato nel 1956. Figura di spicco del calcio italiano, Salerno ... salernonotizie.it Nicola Salerno è morto, lutto nel mondo del calcio: il noto direttore sportivo aveva quasi 70 anniIl mondo del calcio è in lutto per la morte di Nicola Salerno. Noto direttore sportivo, avrebbe compiuto 70 anni il prossimo 3 agosto. Nel corso della sua carriera è stato ds, tra le tante, anche di ... fanpage.it È morto l’ex Direttore Sportivo della Salernitana, Nicola Salerno. D.S nel biennio 2009/2011 dapprima in Serie B e poi in Serie C1. Nella stagione 2010/11, la Salernitana riuscì a raggiungere la finale playoff per la promozione in Serie B Condoglia - facebook.com facebook Udinese Calcio esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Nicola Salerno, per oltre trent'anni dirigente in numerose squadre italiane e inglesi. Il club è vicino ai suoi cari in questo momento difficile. x.com

