Lutto nel mondo del calcio è morto Nicola Salerno | fu anche direttore sportivo del Ravenna

È morto Nicola Salerno, ex direttore sportivo del Ravenna. Aveva 69 anni ed era molto conosciuto nel mondo del calcio. La notizia ha colpito molti appassionati e addetti ai lavori, che ricordano la sua carriera e i momenti trascorsi nel settore.

Il mondo del calcio piange la scomparsa di Nicola Salerno, storico direttore sportivo, morto ieri all'età di 69 anni. Tra i tanti club di cui fece parte anche il Ravenna, con il quale portò avanti una breve esperienza negli anni Ottanta.Nativo di Matera, Salerno iniziò la propria carriera nel.🔗 Leggi su Ravennatoday.itImmagine generica

